Субсидируемых авиамаршрутов из Екатеринбурга станет меньше

Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов в 2026 году. Так, из 305 направлений, указанных в документе, только 30 касаются Екатеринбурга. Для сравнения, в 2025 году направлений было 293, из них в столицу Урала или из нее направлялись 48 маршрутов.