Субсидируемых авиамаршрутов из Екатеринбурга станет меньше

Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов в 2026 году. Так, из 305 направлений, указанных в документе, только 30 касаются Екатеринбурга. Для сравнения, в 2025 году направлений было 293, из них в столицу Урала или из нее направлялись 48 маршрутов.
Свердловская область участвует в финансировании только половины этих маршрутов — в 15 направлениях. Например, рейс из Екатеринбурга в Астрахань, осуществляемый авиакомпанией Red Wings будут финансироваться по 47,5% Астраханской и Свердловской областями. Рейсы запланированы с 1 мая по 30 сентября 2026 года.
Рейсы до Горно-Алтайска, Мурманска, Томска и Салехарда будут осуществляться круглый год, доля финансирования каждого региона — по 25%, кроме Салехарда, там финансирование в размере 51% осуществляет Ямало-Ненецкий автономный округ.
Из списка пропали рейсы до Архангельска, Калуги, Пензы, Ставрополя, Тобольска, Улан-Удэ и Ульяновска, но добавился рейс до Ижевска. Также из списка убрали рейсы из Тюмени и Кирова.