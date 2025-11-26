Ричмонд
Как в Ташкенте борются за чистый воздух: столичный хокимият отчитался за сутки

Глава республики подписал указ «О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте». В соответствии с документом в городе создали спецкомиссию по реализации оперативных мер в сфере экологии.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Пресс-служба Ташкентского городского хокимията представила информацию о работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха в столице.

«В целях уменьшения запыленности, улучшения качества воздуха и защиты здоровья населения в столице круглосуточно реализуется комплекс мер», — говорится в сообщении.

В частности, 25 ноября 2025 года:

ввели в эксплуатацию 58 фонтанов в различных частях города;

задействовали 71 единицу специальной поливочной техники;

помыли 177 улиц (общей протяженностью 444 км), включая деревья и кустарники вдоль дорожных полос;

890 строительных объектов временно остановили работу в связи с неблагоприятной ситуацией по качеству воздуха;

на 241 строительном объекте с использованием 48 единиц спецтехники провели распыление воды и мероприятия по подавлению пыли;

запустили искусственные оросительные системы на 11 участках улиц и бульваров;

ввели в эксплуатацию 5 фонтанов в зонах, прилегающих к каналам и арыкам;

в 108 школах и 81 детском саду активировали системы полива;

у 19 рынков и крупных торговых комплексов запустили по 2 фонтана и 1 водоем;

с привлечением 37 поливочных машин очистили территории рынков, помыли 2 000 плодовых и декоративных деревьев, очистили 45 000 м² кровель и конструкций, а также прочистили 17 000 метров оросительных каналов (арыков);

коммерческие банки ввели в эксплуатацию системы полива и фонтаны у 72 филиалов и 337 центров банковских услуг. Прилегающие деревья очистили от пыли и помыли;

управляющие сервисные компании обеспечили очистку 3 364 подъездов из 43 420 многоквартирных домов, а также более 150 000 м² прилегающих территорий;

из 136 478 деревьев на прилегающих территориях 20 727 помыли, 15 916 — полили.

Глава республики 24 ноября подписал указ «О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте». В соответствии с документом в городе создали спецкомиссию по реализации оперативных мер в сфере экологии.

В частности, она вправе приостанавливать или прекращать работу теплиц и других объектов, загрязняющих воздух.

Также в зоне ответственности спецкомиссии — проверка всех стройплощадок в Ташкенте площадью более 500 квадратных метров.

Критерии проверки:

не менее 25% от общей площади должно быть зеленой зоной;

на въездах и выездах с площадки необходимо иметь оборудование для мытья колес транспорта;

на стройке должны быть установлены водные распылители.

Кроме того, грузовики, перевозящие стройматериалы и отходы, должны быть накрыты тентом.

Согласно документу, все теплицы в Ташкенте и области в течение недели переведут на газ. Минэнерго в этот период заключит соответствующие договоры.

Указ также предусматривает:

организацию не менее трех искусственных озер и водоемов в четырех направлениях столицы в течение трех месяцев;

разработку программы по увеличению количества фонтанов в столице в 2 раза;

освобождение от таможенных пошлин оборудования, в том числе бытового, для очистки, а также мониторинга воздуха и воды.

Кроме того, в Ташкенте отменили ограничение на полив деревьев и других растений питьевой водой в весенне-летний период.

Это касается участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

При этом ограничения на использование питьевой воды в других целях сохраняются.

Кроме того, в будущем возле многоквартирных домов появятся специальные резервуары для полива растений.

В указе также определено, что в Узбекистане создадут специальную лабораторию для глубокого изучения атмосферного воздуха.

Кроме того, в весенне-осенний период следующего года вдоль ташкентской малой кольцевой автодороги реализуют проект «Зеленый коридор», а до 1 апреля — разработают мастер-план «Зеленого Ташкента».

В каждом районе столицы на малоозелененных улицах появятся по 3 тенистые прогулочные зоны.

Владельцы старых машин, загрязняющих воздух, смогут обменять их по системе trade-in. Это коснется всех автомобилей, выпущенных до 2010 года и не соответствующих стандарту «Евро-4».

Ответственные ведомства разработают порядок закупки грузового и легкового транспорта по новой системе в течение месяца. МВД, в свою очередь, проведет техосмотр автомобилей всех категорий до конца 2026-го.

Кроме того, в Ташкенте испытания дисперсионной установки, распыляющей воду на большие расстояния — это один из инновационных инструментов для снижения запыленности и улучшения качества воздуха. Одной из первых локаций, где разместят установку, станет детская инфекционная больница № 1 на массиве Тахтапуль Шайхантахурского района.