Ценный природный объект утрачен в Гомельской области

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщило о прекращении функционирования памятника природы республиканского значения на территории Гомельской области. Соответствующее постановление (№ 60 от 14 ноября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, министерство сообщило о прекращении функционирования ботанического памятника «Островные ельники Добрушские». Сообщается, что памятник природы республиканского значения в Добрушском районе утратил ценный природный объект.
Ботанический памятник природы будет преобразован.
Постановление вступило в силу.
