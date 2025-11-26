Ричмонд
Ценный природный объект утрачен в Гомельской области

Гомельская область потеряла ценный природный объект.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщило о прекращении функционирования памятника природы республиканского значения на территории Гомельской области. Соответствующее постановление (№ 60 от 14 ноября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, министерство сообщило о прекращении функционирования ботанического памятника «Островные ельники Добрушские». Сообщается, что памятник природы республиканского значения в Добрушском районе утратил ценный природный объект.

Ботанический памятник природы будет преобразован.

Постановление вступило в силу.

А еще ранее сообщили, что земли в трех районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных.

Еще правила охоты меняются в Беларуси с 1 января 2026 из-за жалоб и убытков: «Все кардинально изменится».

Между тем Минсвязи назвало белорусам способ избежать блокировки интернета при въезде в Россию: «Появится изображение с цифрами».