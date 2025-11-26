В Иркутской области подвели итоги проверок воздуха

В Ангарске в отдельных пробах превышены нормы по формальдегиду и гидроксибензолу. В Шелехове основной проблемой стал диоксид азота, а также были зафиксированы разовые превышения по диметилбензолу. В то же время в Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхове нарушений установленных нормативов не выявлено.