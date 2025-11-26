В Иркутской области подвели итоги проверок воздуха

В Иркутской области специалисты подвели итоги мониторинга атмосферного воздуха за десять месяцев 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, лабораторные исследования проводились в семи городах.
Наибольшее количество проб было взято в Иркутске (4096), Ангарске (1920) и Шелехове (1664). В Черемхово и Усолье-Сибирском провели по 1088 исследований, а в Свирске и Зиме — по 832.
— Анализ показал, что в нескольких городах зафиксированы случаи превышения допустимых норм загрязнения. В Иркутске в ряде проб обнаружили повышенное содержание бенз (а)пирена, взвешенных веществ, а также бензола и формальдегида. Кроме того, были отмечены кратковременные всплески концентрации таких веществ, как этилбензол, диметилбензол и бутилацетат, — прокомментировали в пресс-службе Управления.
В Ангарске в отдельных пробах превышены нормы по формальдегиду и гидроксибензолу. В Шелехове основной проблемой стал диоксид азота, а также были зафиксированы разовые превышения по диметилбензолу. В то же время в Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхове нарушений установленных нормативов не выявлено.
Все данные, полученные во время наблюдений, были переданы в профильные службы для принятия необходимых мер реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в октябре резко подорожал бензин.