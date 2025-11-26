В Дагестане обновили участок дороги Касумкент — Курах

Участок дороги Касумкент — Курах с 10-го по 15-й километр отремонтировали в Дагестане при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Специалисты очистили водоотводы, восстановили обочины и кюветы, укрепили откосы и заменили асфальт. Отрезок, на котором проводили ремонт, соединяет Курахский и Сулейман-Стальский районы.
Напомним, что ранее в Левашинском районе Дагестана обновили участки трасс Губден — Урма и Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала. Их общая протяженность составила 20 километров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.