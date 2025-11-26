Ричмонд
Виталий Хоценко вручил дорожникам Омской области 30 единиц новой спецтехники

Регион досрочно закупил трехлетний объем техники для модернизации дорожной отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил ключи от новой спецтехники дорожным предприятиям региона. Церемония передачи состоялась на базе АО «Омскавтодор» и стала частью масштабной программы обновления автопарка.

В этом году дорожники получили сразу 30 современных машин — автогрейдеры, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные катки, бульдозеры, комбинированные машины на базе самосвалов, тракторы с навесным оборудованием, щебнераспределитель, дорожную фрезу и ресайклер. Это оборудование позволит значительно повысить качество содержания и ремонта региональных трасс, работать в любых погодных условиях и быстрее решать задачи по восстановлению дорожной сети.

Фото: Сергей Мельников.

Изначально такую партию планировали приобретать в течение трех лет, однако власти региона приняли решение ускорить модернизацию.

«Многие годы автопарк практически не обновлялся. Досрочная закупка создает серьезный задел на будущее. Ускоренная модернизация — стратегически важная мера», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Фото: Сергей Мельников.

В церемонии приняли участие зампред правительства Динар Курманов, спикер Законодательного Собрания Александр Артемов, представители отраслевых ведомств и партнеры льготной лизинговой программы. Губернатор поблагодарил «Газпромбанк Лизинг» и его регионального исполнительного директора Владлену Телегину за содействие в реализации проекта.

Напомним, год назад за счет областного бюджета дорожные организации уже получили 22 единицы техники. Новая партия уже в ближайшие дни выйдет на ключевые участки дорожной сети Омской области.

