Виталий Хоценко вручил дорожникам Омской области 30 единиц новой спецтехники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил ключи от новой спецтехники дорожным предприятиям региона. Церемония передачи состоялась на базе АО «Омскавтодор» и стала частью масштабной программы обновления автопарка.
В этом году дорожники получили сразу 30 современных машин — автогрейдеры, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные катки, бульдозеры, комбинированные машины на базе самосвалов, тракторы с навесным оборудованием, щебнераспределитель, дорожную фрезу и ресайклер. Это оборудование позволит значительно повысить качество содержания и ремонта региональных трасс, работать в любых погодных условиях и быстрее решать задачи по восстановлению дорожной сети.
Фото: Сергей Мельников.
Изначально такую партию планировали приобретать в течение трех лет, однако власти региона приняли решение ускорить модернизацию.
«Многие годы автопарк практически не обновлялся. Досрочная закупка создает серьезный задел на будущее. Ускоренная модернизация — стратегически важная мера», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников.
В церемонии приняли участие зампред правительства Динар Курманов, спикер Законодательного Собрания Александр Артемов, представители отраслевых ведомств и партнеры льготной лизинговой программы. Губернатор поблагодарил «Газпромбанк Лизинг» и его регионального исполнительного директора Владлену Телегину за содействие в реализации проекта.
Напомним, год назад за счет областного бюджета дорожные организации уже получили 22 единицы техники. Новая партия уже в ближайшие дни выйдет на ключевые участки дорожной сети Омской области.
