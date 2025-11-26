Виталий Хоценко вручил дорожникам Омской области 30 единиц новой спецтехники

В этом году дорожники получили сразу 30 современных машин — автогрейдеры, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные катки, бульдозеры, комбинированные машины на базе самосвалов, тракторы с навесным оборудованием, щебнераспределитель, дорожную фрезу и ресайклер. Это оборудование позволит значительно повысить качество содержания и ремонта региональных трасс, работать в любых погодных условиях и быстрее решать задачи по восстановлению дорожной сети.