В Воронежской области высадили более 50 тысяч деревьев

Участие в 15 мероприятиях акции «Сохраним лес» приняли свыше 600 человек.

Участники акции «Сохраним лес», реализуемой в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», осенью высадили в Воронежской области свыше 50 тысяч деревьев на площади 16,3 гектара, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

На территории Воронежской области провели 15 мероприятий по высадке деревьев. В них приняли участие более 600 человек, включая волонтеров, студентов, школьников и сотрудников различных организаций, представителей власти и бизнеса.

«Эта масштабная акция ежегодно демонстрирует стремление общества к сохранению природы и вовлеченность граждан в решение экологических проблем. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать и развивать эту экологическую инициативу, расширяя ее масштабы и привлекая к участию все большее количество граждан и организаций», — подчеркнул министр лесного хозяйства региона Вячеслав Оробинский.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.