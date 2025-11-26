В Карачаево-Черкесию поступил новый беспилотник для охраны лесов

Дополнительный беспилотный летательный аппарат российского производства, предназначенный для охраны лесов, поступил в Карачаево-Черкесию. Оборудование закуплено при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
«Оснащение этим беспилотником позволит усилить борьбу с незаконными рубками лесных насаждений. Аппарат обеспечит эффективный мониторинг самых отдаленных и труднодоступных участков лесного фонда, что значительно повысит оперативность выявления и пресечения нарушений лесного законодательства», — отметили в ведомстве.
Это уже седьмой по счету беспилотник. Остальные шесть, полученные ранее, используют для мониторинга пожарной безопасности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.