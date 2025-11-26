Жительница Красного Сулина потеряла 678 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Полиция напоминает: будьте осторожны с незнакомцами, которые предлагают легкий заработок или финансовые операции. Не переводите деньги малознакомым людям, какими бы выгодными ни казались их предложения. Если вам предлагают подозрительные финансовые услуги, сразу обращайтесь в полицию.