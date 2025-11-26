Жительница Красного Сулина потеряла 678 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

В Красном Сулине женщина стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег. 37-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением, что за месяц обманом перевела аферистам 678 000 рублей.
Как выяснилось, неизвестный мужчина по телефону убедил её, что помогает увеличить доход. Доверившись аферисту, женщина под его руководством переводила деньги на его электронный кошелек, веря в выгодные вложения.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает: будьте осторожны с незнакомцами, которые предлагают легкий заработок или финансовые операции. Не переводите деньги малознакомым людям, какими бы выгодными ни казались их предложения. Если вам предлагают подозрительные финансовые услуги, сразу обращайтесь в полицию.
