Минтранс предложил ловить нарушителей на ж/д переходах по биометрии

Министерство напоминает о правилах нахождения граждан в части перехода через пути и об административной ответственности за их нарушение. Однако, сетует ведомство, ежегодно отмечаются нарушения данных требований, которые влекут за собой тяжелые последствия — травмирование и гибель. Так, в 2024 году погибло 1 176 человек, из них 87 детей, травмировано 468 человек, из них 45 детей; за 7 месяцев текущего года погибло 580 человек, из них 40 детей, травмировано 284 человека, из них 36 детей.