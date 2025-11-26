В Самарской области разработали беспроводную зарядку для нейростимулятора

Специалисты Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета разработали беспроводное зарядное устройство для нейростимулятора. Вуз является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве науки и высшего образования региона.
Новое зарядное устройство может автоматически определять подключенный к нему прибор. Также в нем предусмотрены несколько уровней защиты. Например, в зарядное устройство внедрены системы контроля тока с функцией автоматического аварийного отключения, температурного мониторинга и защиты от термических перегрузок, управления мощностью.
Эту инновационную разработку будут использовать для поддержания функционала нейростимулятора, контролирующего активность головного мозга. Отмечается, что зарядное устройство пригодится и в других исследовательских проектах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.