В поселке Винодельненском на Ставрополье начали ремонтировать школу

Капитальный ремонт по нацпроекту «Молодежь и дети» начался в школе в поселке Винодельненском на Ставрополье, сообщили в правительстве региона.
В учреждении обновят фундамент, кровлю, входную группу, полы, стены, потолки, пищеблок и медкабинет, заменят инженерные сети и модернизируют систему пожарной сигнализации. Завершить ремонт планируют в августе следующего года.
«По поручению губернатора Владимира Владимирова одновременно с ремонтом школу оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Это позволит создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей. Сегодня занятия организованы на базе детского сада, который расположен рядом со школой», — добавила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.