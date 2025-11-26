Создан способ очистки воды с помощью искусственной молнии

В природе молния — это превращение ионизированного газа в плазму, катализатором которого служит электрический разряд в атмосфере. Авторы разработки использовали ионизированный газ в основе системы электролитно-плазменной очистки воды в специальной камере. Он воздействует на вредные вещества за счет высокой температуры, активных веществ и УФ-излучения, которые позволяют уничтожать стойкие красители и химикаты в течение 15 минут, превращая их в безопасные газы.