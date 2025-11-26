В двух округах Свердловской области обновили 30 километров дорог

Два участка трасс в Красноуфимском и Артинском муниципальных округах Свердловской области общей длиной 30 км отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Специалисты, в частности, обновили отрезки дорог Манчаж — Сажино — Свердловское и Большая Тавра — Свердловское — Сенная. На первой трассе работы провели на фрагменте с 26-го по 38-й километр. Там заменили асфальт и устранили пучинистые грунты.
На второй трассе привели в порядок два участка — с 1-го по 16-й и с 22-го по 25-й километр. Помимо укладки нового покрытия, там обустроили тротуары, смонтировали бордюры и модернизировали автобусные остановки в нескольких населенных пунктах.
«Ремонт полотна на обеих дорогах проводился в течение дорожного сезона. Уже в сентябре было открыто полноценное дорожное движение. Сейчас дорожники завершают работы, не зависящие от погодных условий. Специалисты ремонтируют водопропускные трубы, устанавливают элементы обустройства дорог», — отметил начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.
Подчеркивается, что эти трассы входят в опорную транспортную сеть региона. Они имеют большое значение для социальной сферы юго-западной части Свердловской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.