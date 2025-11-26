Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Жительница села Поповка Сакского района Крыма Евгения Стельмахова рассказала РИА Новости, что нашла на берегу моря бутылку с трогательным посланием на турецком языке и теперь ищет его автора.
Евгения работает инженером по охране окружающей среды природного парка «Ойбурский» на западном побережье Крыма.
«При уборке побережья неожиданно наткнулась на удивительную находку — маленькую бутылочку, не больше 10 сантиметров. Сначала подумала, обычный мусор, но затем присмотрелась и увидела в ней послание. Со мной первый раз такое случается. Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет», — сказала Стельмахова.
По ее мнению, бутылка, скорее всего, приплыла из Турции, проделав путь через все Черное море.
«Друзья помогли с переводом. Послание оказалось на турецком языке. Бумага не обычная, не офисная, очень похожа на акварельную, плотная. Бутылка, судя по всему, брошена в море в этом году, так как не успела обрасти водорослями и ракушками, да и крышка не ржавая», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, записка датирована 1 сентября, но год определить не удалось, так же, как и отправителя.
«Текс очень эмоциональный и трогательный. В нем звучат пожелания мира, счастья, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей не только для себя, но и всем окружающим. Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали. Символично, что бутылочку выбросило на крымское побережье, где умеют ценить мир, а также уважительное и бережное отношение к людям и природе», — сказала Стельмахова.