Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием

«Текс очень эмоциональный и трогательный. В нем звучат пожелания мира, счастья, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей не только для себя, но и всем окружающим. Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали. Символично, что бутылочку выбросило на крымское побережье, где умеют ценить мир, а также уважительное и бережное отношение к людям и природе», — сказала Стельмахова.