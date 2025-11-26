В селе Большие Березники в Мордовии благоустроили пространство для туристов

Благоустройство в парке культуры и отдыха имени Гагарина в селе Большие Березники Республики Мордовии провели при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Там создали точку притяжения туристов, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Пространство преобразили по проекту «Туристический маршрут “Сурский рубеж. Километры памяти”. Там оборудовали функциональные площадки, посвященные подвигам местных жителей, и возвели тематические беседки с информационными табличками. Рядом разместили стрелковый тир, полосу препятствий, детскую площадку и арт-объекты.
Точка притяжения находится рядом с мемориальным комплексом «Сурский рубеж». Тематические зоны разрабатывались для туристов разных возрастов. Там посетители могут погрузиться в историю, а также с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.