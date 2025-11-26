Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач

Матвиенко назвала защиту детей одной из важнейших задач общества и государства.

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что защита детей — одна из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством.

IV Национальный форум «Здоровье и безопасность детей» проходит в среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Защита детей является одной из наиболее важных задач, стоящих перед обществом и государством. Комитет (национальный центр помощи — ред.) уделяет особое внимание вопросам защиты жизни, здоровья детей, а также благоприятной социальной среды для формирования и развития личности», — следует из текста приветствия Матвиенко в адрес форума.

Она отметила, что необходимо совершенствовать работу государственных органов и механизмы их взаимодействия в сфере защиты детей. По её словам, в этом направлении еще очень много предстоит сделать.

«Вместе с тем, для защиты детей необходима не только слаженная работа государственных органов, но и сплоченность общества. Стремление людей обеспечить безопасность и благополучие подрастающему поколению. Формирование личности и духовно-нравственных ориентаций детей и подростков является необходимым условием для сохранения подрастающего поколения и защиты будущего всей нашей страны», — добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что тематика форума охватывает наиболее острые вопросы защиты здоровья и безопасности детей. Матвиенко выразила уверенность в том, что результаты форума создадут стимул для совершенствования механизмов защиты детей на государственном уровне, а также для развития социальных институтов.

Она также пожелала участникам и гостям форума плодотворной, успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.

Приветствие от Матвиенко зачитала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова в ходе пленарного заседания форума на тему «Здоровье и безопасность детей — залог благополучия семьи, общества, государства».

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше