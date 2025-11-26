В приангарском Усть-Илимске открыли новые молодежные пространства

Новые пространства общей площадью 1,2 тыс. кв. м открыли в спортивно-молодежном центре «Притяжение» в городе Усть-Илимске Иркутской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Для создания новых зон в учреждении провели ремонт и установили мебель с оборудованием. Теперь в центре есть патриотическое, творческие, карьерное и бизнес-пространства, «Добро. Центр», картинг-клуб «Вираж». Позже там также откроют гуманитарный центр поддержки участников СВО. В нем будут собирать посылки для бойцов на передовой и изготавливать для них необходимые приспособления, одежду, сети и многое другое.
«Появление такого уникального и многофункционального объекта — это новые возможности для молодежи. Каждый день в “Притяжении” наполнен интересными мероприятиями, а все пространства помогают молодым людям самореализовываться, создавать новые проекты, развивать добровольчество, осваивать креативные индустрии и выстраивать карьерную траекторию», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Напомним, что первые пространства в центре открыли в 2023 году, а в ноябре 2024-го там заработали новые студии. Сегодня «Притяжение» — это 22 кабинета на пяти этажах. В центре размещены в том числе фотостудия, школа брейк-данса, театральный кружок и автоклуб.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.