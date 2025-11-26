В приангарском Усть-Илимске открыли новые молодежные пространства

Для создания новых зон в учреждении провели ремонт и установили мебель с оборудованием. Теперь в центре есть патриотическое, творческие, карьерное и бизнес-пространства, «Добро. Центр», картинг-клуб «Вираж». Позже там также откроют гуманитарный центр поддержки участников СВО. В нем будут собирать посылки для бойцов на передовой и изготавливать для них необходимые приспособления, одежду, сети и многое другое.