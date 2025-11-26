Ученый Боков: в мире нет высокоточных систем определения сгенерированных ИИ текстов

«Это инструмент: его можно использовать и во вред, и во благо. Раз он уже широко распространен, то нужно совершенствовать методы преподавания и контроля успеваемости, а не запрещать его вовсе. Если студенты пишут рефераты с ChatGPT, пусть и код напишут. Мы такие подходы применяем. В этом случае студенты не перекладывают свои обязанности на чат-бот, а учатся в нем разбираться и решать с его помощью более сложные задачи», — заключил Боков.