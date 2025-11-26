Ученый Боков: в мире нет высокоточных систем определения сгенерированных ИИ текстов

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Существующие сервисы проверки текстов на уникальность пока не могут с высокой точностью определять следы применения нейросетей. В будущем эта проблема может быть решена за счет ИИ-верификаторов, ориентированных на каждую из популярных языковых моделей, сказал ТАСС на полях V Конгресса молодых ученых директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Боков.
«Для специалистов в этой области текстовый ответ нейросети выглядит как облако точек в многомерном пространстве. По их распределению мы можем понять, что контент сгенерирован ИИ. Такие методы проверки уже применяются, но они пока несовершенны и скорее показывают вероятность применения нейросети для написания текста. При этом есть определенные ситуации, при которых система может сделать ошибочный вывод. Так что высокоточного верификатора для определения текстов, сгенерированных нейросетями, пока не существует», — сказал ученый корреспонденту ТАСС.
В будущем эту проблему могут решить нейросети-контролеры, создаваемые для каждой из популярных больших языковых моделей, таких как ChatGPT и DeepSeek, считает он.
«Если поставить задачу обнаружения следов редактуры текста, выполненной нейросетью, то ее решение тоже возможно. А вот с верификацией его содержания пока способен справиться только человек. В лучшем случае нейросеть может при правильно сформулированных запросах указать на места в тексте, которые могут быть неточными», — добавил он.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, стоит ли вводить ограничения использования нейросетей для студентов, он предупредил, что такой запрет скорее навредит им, чем принесет пользу.
«Это инструмент: его можно использовать и во вред, и во благо. Раз он уже широко распространен, то нужно совершенствовать методы преподавания и контроля успеваемости, а не запрещать его вовсе. Если студенты пишут рефераты с ChatGPT, пусть и код напишут. Мы такие подходы применяем. В этом случае студенты не перекладывают свои обязанности на чат-бот, а учатся в нем разбираться и решать с его помощью более сложные задачи», — заключил Боков.
О центре.
Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта создан на базе МГУ в 2025 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как один из победителей третьей волны отбора, организуемого Минэкономразвития, центр получил грант на развитие проектов в размере 645 млн руб. Поддержка рассчитана на два года.
Новое подразделение станет ключевым элементом развиваемой вузом экосистемы ИИ, состоящей из Института искусственного интеллекта, научно-образовательной школы по этому направлению, факультета ИИ МГУ, фонда «Интеллект» и Центра хранения и анализа больших данных, а также суперкомпьютера «МГУ-270», позволяющего решать сложные задачи в области искусственного интеллекта, медицины и материаловедения.
О конгрессе.
Событие в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.