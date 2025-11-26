В городе Ярцево Смоленской области модернизировали библиотеку

В учреждении обновили окна и инженерные коммуникации, создали безбарьерную среду для маломобильных посетителей. Также в библиотеке был расширен книжный фонд. В частности, туда закупили более 4000 экземпляров изданий, из которых свыше 600 предназначены для слабовидящих. Также в библиотеке установили новое оборудование, в том числе интерактивную панель, обустроили три рабочих места с компьютерами, воспользоваться которыми могут все читатели.