Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Ярцево Смоленской области модернизировали библиотеку

Около 15% поступивших в учреждение книг предназначены для слабовидящих читателей.

Масштабную модернизацию центральной библиотеки в городе Ярцево в Смоленской области провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В учреждении обновили окна и инженерные коммуникации, создали безбарьерную среду для маломобильных посетителей. Также в библиотеке был расширен книжный фонд. В частности, туда закупили более 4000 экземпляров изданий, из которых свыше 600 предназначены для слабовидящих. Также в библиотеке установили новое оборудование, в том числе интерактивную панель, обустроили три рабочих места с компьютерами, воспользоваться которыми могут все читатели.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.