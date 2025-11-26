В городе Ярцево Смоленской области модернизировали библиотеку

Масштабную модернизацию центральной библиотеки в городе Ярцево в Смоленской области провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении обновили окна и инженерные коммуникации, создали безбарьерную среду для маломобильных посетителей. Также в библиотеке был расширен книжный фонд. В частности, туда закупили более 4000 экземпляров изданий, из которых свыше 600 предназначены для слабовидящих. Также в библиотеке установили новое оборудование, в том числе интерактивную панель, обустроили три рабочих места с компьютерами, воспользоваться которыми могут все читатели.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.