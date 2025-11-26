Ричмонд
Более девяти миллионов детей растут в многодетных семьях, сообщила Голикова

Голикова: более девяти млн детей в РФ воспитываются в многодетных семьях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более девяти миллионов детей в России воспитываются в многодетных семьях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня мы уже можем сказать, что сейчас уже более девяти миллионов детей у нас воспитываются в многодетных семьях», — сказала Голикова во время сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек».

Она отметила, что семья была, есть и остается главнейшей ценностью россиян. Основным подходом правительства в выстраивании системы поддержки семей с детьми, был принцип «плюс один ребенок в каждой семье» с нацеленностью на многодетность.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что количество многодетных семей в России с начала 2025 года выросло более чем на 8% и достигло 2,9 миллиона.

