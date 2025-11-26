Ричмонд
Правительство доработало сервис подтверждения возраста по биометрии

В РФ разработали сервис подтверждения возраста по биометрии для онлайн-покупок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство России доработало сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн, он будет запущен в ближайшее время, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения и использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — заявил Григоренко.

