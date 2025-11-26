Уровень занятости россиян в возрасте 30−49 лет стал рекордным

«В настоящее время во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Для тех, кому 30 — 39 лет и 40 — 49 лет, — это рекордные за всю историю значения 90% и 92% соответственно», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.