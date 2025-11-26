Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах

Григоренко: в ГД внесут проект об использовании биометрии для прохода в школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе “правительственного часа” в Совете Федерации», — поделились в аппарате Григоренко.

Там добавили, что биометрия выступит в качестве альтернативы картам и пропускам. В отличие от пропуска — ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше