В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе “правительственного часа” в Совете Федерации», — поделились в аппарате Григоренко.
Там добавили, что биометрия выступит в качестве альтернативы картам и пропускам. В отличие от пропуска — ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе.