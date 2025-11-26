В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах

Там добавили, что биометрия выступит в качестве альтернативы картам и пропускам. В отличие от пропуска — ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе.