Предпринимателям в Нижегородской области расскажут о мерах поддержки

Круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» пройдет 3 декабря в селе Починки Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На мероприятии в Починках предприниматели смогут узнать об актуальных мерах нефинансовой и финансовой господдержки — о льготных займах, возможностях развития через участие в специализированных программах и проектах, об обучающих программах. Кроме того, участники встречи смогут получить индивидуальные консультации руководителей ключевых региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и местного самоуправления», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Программа встречи включает выступление экспертов институтов поддержки бизнеса, консультации в окнах центра «Мой бизнес», B2B- и B2G-переговоры. Также там состоятся выставка местных производителей и мастер-класс по маркетингу и применению искусственного интеллекта в бизнесе. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.