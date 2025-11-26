В Чечне отремонтировали 9 участков дорог и 5 мостов

Ремонт девяти участков дорог и пяти мостов провели в Чечне с начала года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.
Например, специалисты обновили части трасс Серноводск — Грозный, Урус-Мартан — Рошни-Чу, Ассиновская — Ачхой-Мартан — Урус-Мартан — Старые Атаги, Грозный — Октябрьское — Красностепновское, объезд города Ойсхара и другие. Также отремонтированы мосты на дорогах Грозный — Ведено — граница Дагестана, Итум-Кали — Альпийские пастбища — Химой и не только.
В Грозном завершилась реконструкция улицы Шерипова и моста на ней. Работы в столице региона проводились на восьми объектах, на шести из которых они будут продолжены в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.