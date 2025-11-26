Ричмонд
В поселке Ики-Чонос в Калмыкии открыли футбольное поле

На площадке уложили искусственный газон, установили ворота и ограждение.

Новое футбольное поле, оборудованное при поддержке госпрограммы «Спорт России», открыли в поселке Ики-Чонос в Калмыкии. Об этом сообщили в аппарате правительства республики.

На площадке уложили искусственный газон, установили ворота и ограждение, чтобы мяч не вылетал за пределы поля. Также там есть трибуны для зрителей. Пространство уже опробовали молодыe футболисты и ветераны спорта поселка.

«Теперь жители Ики-Чонос получили уникальную возможность заниматься футболом круглый год, повышая свое здоровье и физическую подготовку», — добавили в аппарате.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.