Эксперт Гуда: ИИ позволяет повышать средний уровень качества знаний

Заведующий исследовательской лабораторией «Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов» Южного федерального университета отметил, что искусственный интеллект способен помочь построить правильно вопрос и дать на него ответ.

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) усредняет общий уровень качества знаний и повышает его. Такое мнение высказал заведующий исследовательской лабораторией «Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов» Южного федерального университета Александр Гуда.

«Искусственный интеллект усредняет и повышает средний уровень всех исследователей. Не важно в Москве, в Нью-Йорке мы находимся или где-то на окраине, допустить ошибку уже сложнее. Мы пишем запрос, [например в] DeepSeek, спрашиваем что-то, и он, во-первых, нас похвалит, скажет, что мы молодцы, что спрашиваем. А второе — он еще сам додумает, построит правильно вопрос и даст ответ. Поэтому я бы здесь акцентировал внимание на усреднении и повышении среднего уровня качества знаний в научных лабораториях», — отметил он в ходе сессии на Конгрессе молодых ученых.

О конгрессе.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.