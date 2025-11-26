Эксперт Гуда: ИИ позволяет повышать средний уровень качества знаний

«Искусственный интеллект усредняет и повышает средний уровень всех исследователей. Не важно в Москве, в Нью-Йорке мы находимся или где-то на окраине, допустить ошибку уже сложнее. Мы пишем запрос, [например в] DeepSeek, спрашиваем что-то, и он, во-первых, нас похвалит, скажет, что мы молодцы, что спрашиваем. А второе — он еще сам додумает, построит правильно вопрос и даст ответ. Поэтому я бы здесь акцентировал внимание на усреднении и повышении среднего уровня качества знаний в научных лабораториях», — отметил он в ходе сессии на Конгрессе молодых ученых.