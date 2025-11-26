В ПетрГУ разработали инновационную кормовую добавку для рыб

Цель разработки карельских ученых — повышение продуктивности и устойчивости к стрессам у рыб при одновременном снижении использования антибиотиков и других химических препаратов в индустриальном рыбоводстве. Это напрямую способствует получению экологически безопасной рыбной продукции и укреплению отечественной аквакультуры. Добавка создана на основе постбиотиков аутентичных штаммов лактобактерий и микроводорослей, а также совместима с промышленными технологиями изготовления комбикормов.