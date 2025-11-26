В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уже более 15 миллионов наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 миллиона семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала», — сказала Голикова во время сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек».
Она отметила, что уже на протяжении шести лет материнский капитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого малыша. Кроме того, в рамках поддержки семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
По данным Голиковой, единое пособие на детей от рождения до 17 лет сегодня получают родители 9,5 миллиона детей.