В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал

Она отметила, что уже на протяжении шести лет материнский капитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого малыша. Кроме того, в рамках поддержки семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.