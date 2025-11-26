Григоренко заявил о «сумасшедшем» числе оформивших самозапреты на кредиты

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло «сумасшедшей» цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры», — сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Сервис добровольного установления такого запрета заработал на «Госуслугах» 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
