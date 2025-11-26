Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников

Григоренко: в ГД скоро внесут второй пакет мер по защите россиян от мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов», — заявили в его аппарате.

С 1 июня этого года вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше