Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.
«Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов», — заявили в его аппарате.
С 1 июня этого года вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.