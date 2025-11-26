В Савеловском районе Москвы привели в порядок парк «Автомобилист»

Вместо устаревшей детской площадки создали современную игровую зону. Там разместили необычные городки с разнообразными горками, переходами и лазами для тренировки координации и ловкости. Также в парке появились качели-гнезда, балансиры и батуты. Во всей игровой зоне уложили резиновое покрытие. Для юных творцов и исследователей установили стилофон, модули «Слушай город» и «Плавучий маяк».