В Савеловском районе Москвы привели в порядок парк «Автомобилист»

Благоустройство в парке «Автомобилист» провели в Савеловском районе Москвы, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание комфортной городской среды отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В обновленном пространстве заменили скамейки, установили перголу с качелями, отремонтировали дорожки и поставили современные опоры освещения. Кроме того, на территории парка высадили деревья и другие многолетние растения.
Вместо устаревшей детской площадки создали современную игровую зону. Там разместили необычные городки с разнообразными горками, переходами и лазами для тренировки координации и ловкости. Также в парке появились качели-гнезда, балансиры и батуты. Во всей игровой зоне уложили резиновое покрытие. Для юных творцов и исследователей установили стилофон, модули «Слушай город» и «Плавучий маяк».
В спортивной зоне разместили комплексы для воркаута с турниками и кольцами. А для хозяев собак обновили площадку для выгула, где установили бум, кольца и барьеры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.