В подмосковном городе Черноголовке благоустроили площадь

Благоустройство площади перед поликлиникой на Институтском проспекте провели в подмосковном городе Черноголовке. Создание комфортной городской среды — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В центре пространства стоит скульптурная композиция «Стрижи». Перед ней во время работ специалисты установили три прожектора, которые освещают фигуры.
Также там смонтировали современное уличное освещение, уложили рулонный газон, высадили деревья, установили скамейки с навесами и проложили новую тротуарную плитку. Дорожки заасфальтировали, чтобы жителям было удобно подходить к поликлинике.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.