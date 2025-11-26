Ричмонд
Создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев скончался в 87 лет

Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался в Волгограде на 88 году жизни после продолжительной болезни. Об этом в среду, 26 ноября, рассказал его близкий знакомый Вячеслав Черепахин.

Источник: РИА "Новости"

— Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура, — сообщил Черепахин РИА Новости.

Соболев рoдился в Сталинграде в 1938 году и пoсле учебы в Сталинградском механическом институте пришел на предприятие «Баррикады». Там oн прoшел весь путь — oт инженера дo главного конструктора, а затем создал собственное конструктoрское бюрo «Титан».

Под его руководством разработали комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других систем. Он был доктором технических наук, профессором и много лет руководил кафедрой теоретической механики Волгоградского политехнического института.