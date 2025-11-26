Собянин: новую судостроительную верфь открыли в Нагатинском затоне в Москве

По его словам, в рамках возрождения прогулочного флота столицы «были восстановлены знаменитые на всю страну Северный и Южный речные вокзалы Москвы, запущена так называемая “кругосветка”, когда с Северного речного вокзала можно было проехать на судах по Золотому кольцу и вернуться на Южный речной вокзал». «И мы видим огромную потребность в новых судах. И, конечно, в первую очередь хорошо, чтобы это были электрические суда», — отметил Собянин.