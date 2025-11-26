Изобретение петербургского Политеха позволит лечить меланому таблетками

Как отмечают исследователи, меланома является одним из самых агрессивных видов рака с высокой метастатической активностью. Именно метастазы становятся основной причиной смертности пациентов с меланомой. Стандартные протоколы химиотерапии используют, как правило, цитостатические и цитотоксические препараты, приводящие к уничтожению раковых клеток. Однако побочным эффектом этого подхода является разрушение и здоровых клеток. Новым современным методом является таргетная терапия, уничтожающая только опухолевые клетки. В настоящее время одобрено более 150 целевых соединений для таргетной терапии различных онкозаболеваний. Использование таких препаратов имеет преимущество перед традиционной химиотерапией, поскольку снижает токсичность для здоровых тканей и уменьшает побочные эффекты. Ученые создают как новые эффективные лекарственные соединения, так и способы улучшения их биодоступности.