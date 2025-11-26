Набор в сетевой Квантовый университет стартует в сентябре 2026 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Участники первого набора в сетевой Квантовый университет начнут обучение в сентябре 2026 года, сообщил ректор МИФИ Владимир Шевченко, отвечая на вопрос ТАСС на V Конгрессе молодых ученых.
Соглашение о намерении создать Квантовый университет подписано в среду на полях Конгресса. Подписи под соглашением поставили ректоры ведущих вузов России — МИФИ, МФТИ, МИСИС, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Предполагается, что университет должен стать сетевым образовательным центром в области квантовых технологий и объединить в единую систему существующие программы вузовской подготовки квантового профиля.
Шевченко подчеркнул, что сетевая программа даст преимущество при объединении совместных усилий, так как в каждом из вузов есть собственная развитая инфраструктура для научно-образовательной деятельности в области квантовых технологий. «Мы исходим из рабочего графика, что это сентябрь 2026 года, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о дате старта обучения. — Мы думаем, что первый набор в эту программу — это будет несколько десятков человек. Я думаю, будет достаточно жесткий отбор».
Как на церемонии подписания соглашения сообщила директор по квантовым технологиям госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Екатерина Солнцева, на ближайшие пять лет стоит задача вывести квантовые технологии из рамок лабораторного изучения в практическое применении к реальным задачам. «Этот переход потребует существенного усиления работы по подготовке кадров. И, конечно же, мы очень рады, что вузы, имеющие экспертизу в квантовой физике, готовы объединить свои усилия для того, чтобы совместным образом развивать кадровый потенциал для нашей страны, который позволит нам занять одно из лидирующих мест в мире». Как добавил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, проект даст студентам возможность работать в самых сильных лабораториях, которые сосредоточены в указанных четырех вузах.
Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что вуз уже более 10 лет работает в сфере квантового вычисления, в первую очередь, ориентируясь на промышленные технологии: «Когда мы говорим о квантовой технологии, мы имеем в виду технологии изготовления этих устройств. Нами налажена производственная база для того, чтобы изготавливать соответствующие устройства — то есть освоены те технологические процессы, которые для этого необходимы. И мы фактически обладаем технологиями для изготовления тех или иных элементов, которые придумывают физики для того, чтобы реализовать квантовые вычисления. Но это не только сами технологические операции, мы так и занимаемся производством оборудования, разработкой производственного оборудования».
О конгрессе.
Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.