Набор в сетевой Квантовый университет стартует в сентябре 2026 года

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что вуз уже более 10 лет работает в сфере квантового вычисления, в первую очередь, ориентируясь на промышленные технологии: «Когда мы говорим о квантовой технологии, мы имеем в виду технологии изготовления этих устройств. Нами налажена производственная база для того, чтобы изготавливать соответствующие устройства — то есть освоены те технологические процессы, которые для этого необходимы. И мы фактически обладаем технологиями для изготовления тех или иных элементов, которые придумывают физики для того, чтобы реализовать квантовые вычисления. Но это не только сами технологические операции, мы так и занимаемся производством оборудования, разработкой производственного оборудования».