Производство костнопластического материала для регенерации тканей запущено в Томске

Новый материал — это полнотелые композитные гранулы из полилактида и гидроксиапатита. Твердая полимерная оболочка вокруг гранул помогает им дольше сохранять объем и не разрушаться. Благодаря этому получается надежная основа для врастания кровеносных сосудов и костной ткани. В итоге формируется плотный композит, который полностью заполняет поврежденное место.