Производство костнопластического материала для регенерации тканей запущено в Томске

ТОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) начал производить компоненты уникального костнопластического материала для регенерации тканей по собственной разработке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Сибирский государственный медицинский университет начал производство компонентов уникального костнопластического материала для регенерации тканей в кооперации с промышленным партнером — ООО “НПК “Синтел”. СибГМУ внесен в реестр производителей медицинских изделий Росздравнадзора, что знаменует переход от пилотных образцов к серийному выпуску разработки”, — сообщили в вузе.
Новый материал — это полнотелые композитные гранулы из полилактида и гидроксиапатита. Твердая полимерная оболочка вокруг гранул помогает им дольше сохранять объем и не разрушаться. Благодаря этому получается надежная основа для врастания кровеносных сосудов и костной ткани. В итоге формируется плотный композит, который полностью заполняет поврежденное место.
«В рамках программы развития университета “Приоритет-2030” разработаны новые экспериментальные технологии макрокапсулирования клеток, а также искусственных материалов для последующей имплантации в область нервно-сосудистого пучка. И таким образом эта новая технология позволяет изучать поведение клеток и поведение имплантированных материалов в условиях сохраненного кровообращения», — пояснил профессор кафедры морфологии и общей патологии, заведующий лабораторией клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Игорь Хлусов.
На данный момент специалисты доводят состав до стандартов качества и формируют гранулированную форму для применения в медицине. В дальнейшем ученым нужно будет подтвердить все результаты на этапе клинических испытаний.