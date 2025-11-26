Эксперт Тарасов: производство солнечных элементов в среднем растет на 27% в год

«Прогресс солнечной энергетики огромен: последние 10 лет производство солнечных элементов растет на 27% в год в среднем. И вот каждый раз прогноз, который немецкий институт выпускает ежегодно по производству солнечной энергии, не оправдывается в большую сторону. Каждый раз производится де-факто больше, чем ожидают аналитики. Сейчас порядка 700 GW гигаватт в год производства солнечных элементов наземного базирования делается, и это очень много», — сказал он.