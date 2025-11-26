Ричмонд
Эксперт Тарасов: производство солнечных элементов в среднем растет на 27% в год

В отличие от газа, нефти и электричества, для внедрения солнечной энергетики не нужно больших инфраструктурных затрат, отметил Александр Тарасов.

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Рост производства солнечных элементов за последние десять лет растет в среднем на 27% в год. Об этом на V Конгрессе молодых ученых, который открылся во вторник в Сочи, сообщил заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета науки о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Тарасов.

«Прогресс солнечной энергетики огромен: последние 10 лет производство солнечных элементов растет на 27% в год в среднем. И вот каждый раз прогноз, который немецкий институт выпускает ежегодно по производству солнечной энергии, не оправдывается в большую сторону. Каждый раз производится де-факто больше, чем ожидают аналитики. Сейчас порядка 700 GW гигаватт в год производства солнечных элементов наземного базирования делается, и это очень много», — сказал он.

Тарасов отметил, что в отличие от газа, нефти и даже электричества, для внедрения солнечной энергетики не нужно таких инфраструктурных затрат. Если подключение к энергосетям дорогостоящее, то локальная генерация в том же Краснодарском крае может быть экономически оправданной.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.