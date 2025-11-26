Создатели фильма «Авиатор» перенесли действие в 2026 год

Экранизация «Авиатора» Егора Михалкова-Кончаловского по книге Евгения Водолазкина с первых кадров дает понять, что это — совсем не та «фантастика», которую принято понимать под этим жанром, и уж точно это не попытка перенести на экран философский роман ad verbum. В центре внимания не просто крионический эксперимент, но то, что значит жить после смерти — своей и чужой. Как это позволило раскрыть произведение Евгения Водолазкина — в материале «Газеты.Ru».