Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро

Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту № 10 в районе Строгино в Москве. В столичном дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Пашков в среду сообщил, что ожидает появления в России полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1−2 года.