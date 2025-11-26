Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Беспилотный поезд метро, скорее всего, появится после такого проекта в трамваях, а в перспективе в целом городской транспорт будет беспилотным, и это нормально, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.
Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту № 10 в районе Строгино в Москве. В столичном дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Пашков в среду сообщил, что ожидает появления в России полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1−2 года.
«За трамваем, скорее всего, следом пойдет метро, потому что там… беспилотность несложно организовать», — сказал Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых.
Он также порассуждал о будущем беспилотного транспорта в России в целом.
«Дальше уже, конечно, перспектива того, что городской транспорт будет беспилотным, она совершенно нормальная, естественная», — добавил первый замминистра.
