В поселке Хасын Магаданской области появился новый медпункт

«Завершение капитального ремонта ФАПа в Хасыне — это значимое событие для всей системы здравоохранения региона. Мы создали современную, комфортную и функциональную среду для пациентов и медицинских работников в наиболее удобной локации. Теперь жителям, особенно пожилым и маломобильным, не нужно добираться на окраину поселка. Это коренным образом меняет ситуацию с доступностью медицины в Хасыне», — отметили в министерстве.