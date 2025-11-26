В поселке Хасын Магаданской области появился новый медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появился в поселке Хасын Магаданской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения и демографической политики региона.
Ранее медпункт находился в старом здании. Теперь для него выделили нежилое помещение бывшей горнолыжной школы, в котором провели капитальный ремонт. Специалисты выполнили перепланировку и отделку внутренних помещений, привели в порядок фасад и крыльцо запасного выхода. Также в ходе работ проложили новые инженерные сети и создали необходимые условия для комфорта маломобильных пациентов, в том числе установили пандус. ФАП оснастили современным оборудованием и мебелью.
«Завершение капитального ремонта ФАПа в Хасыне — это значимое событие для всей системы здравоохранения региона. Мы создали современную, комфортную и функциональную среду для пациентов и медицинских работников в наиболее удобной локации. Теперь жителям, особенно пожилым и маломобильным, не нужно добираться на окраину поселка. Это коренным образом меняет ситуацию с доступностью медицины в Хасыне», — отметили в министерстве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.