Совфед одобрил законы о соцгарантиях матерям-героиням

«Матерям-героиням будут предоставляться права и льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг, бесплатному предоставлению земельных участков, бесплатному пользованию городским пассажирским транспортом, поездами пригородного сообщения, бесплатному проезду один раз в год железнодорожным транспортом в двухместном купе, водным и воздушным транспортом, бесплатному пользованию залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов, пользованию средствами связи, посещению культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, предоставлению отпусков», — рассказал член социального комитета Совфеда Сергей Горняков.