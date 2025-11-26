В Обнинске Калужской области преобразили сквер на улице Жолио-Кюри

Сквер на улице Жолио-Кюри в Обнинске Калужской области благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Мастера уложили новую плитку на пешеходных дорожках, сделали ливневую канализацию, обустроили клумбы. Также они установили скамейки и урны, смонтировали систему освещения и камеры видеонаблюдения.
Главный элемент сквера — информационные стенды с историческими справками о физике Фредерике Жолио‑Кюри. А еще там расположены тематические фигуры, которые начинают двигаться от воздействия ветра.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.