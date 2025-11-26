В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко

«Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», — сказала политик в ходе пленарного заседания.