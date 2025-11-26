В Знаменской больнице Чечни открыли обновленную женскую консультацию

Женская консультация, модернизированная при поддержке нацпроекта «Семья», начала работу на базе Знаменской участковой больницы в Надтеречном районе Чеченской Республики, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении провели косметический ремонт и улучшили навигацию. Также там сделали кабинеты доврачебного приема, врача-терапевта, функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, а еще дневной стационар. В консультации установили более 150 единиц современного медицинского оборудования, в том числе аппарат КТГ для контроля состояния плода во время беременности и родов.
Прием будут вести два акушера-гинеколога, терапевт, стоматолог, врач УЗИ, психолог. Обновленная женская консультация рассчитана на 50 посещений в день.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.