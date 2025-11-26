В Знаменской больнице Чечни открыли обновленную женскую консультацию

В учреждении провели косметический ремонт и улучшили навигацию. Также там сделали кабинеты доврачебного приема, врача-терапевта, функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, а еще дневной стационар. В консультации установили более 150 единиц современного медицинского оборудования, в том числе аппарат КТГ для контроля состояния плода во время беременности и родов.