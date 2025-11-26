Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московской области расчистили водоем Троицкие озерки

Из воды с помощью спецтехники извлекли аварийные деревья и кустарник.

Водоем Троицкие озерки в городском округе Коломна Московской области расчистили в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

«Озеро Троицкие озерки площадью 13,3 гектара — это не только историческая местность с живописными видами, но и популярная зона для отдыха на природе. Теперь, после проведенной расчистки, его красота стала еще более доступной для жителей», — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты скосили камыш и очистили акваторию. Также с помощью спецтехники из воды извлекли аварийные деревья и кустарник.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.