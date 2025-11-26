Ричмонд
В Дагестане обновили участок дороги до границы со Ставропольским краем

Работы провели на отрезке протяженностью 108 — 116,4 км.

Участок трассы Кизляр — Терекли-Мектеб — граница Ставропольского края в Ногайском районе Республики Дагестан отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы провели на отрезке со 108-го по 116,4-й километр. Специалисты укрепили полотно проезжей части, обновили систему водоотведения, привели в нормативное состояние тротуары и остановки общественного транспорта. Также там установили ограждения и знаки.

Подчеркивается, что эта автодорога связывает населенные пункты Ногайского района с его центром — селом Терекли-Мектеб. Также по ней можно выехать на федеральную трассу Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.