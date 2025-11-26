В Королеве отремонтировали детский сад на Пионерской улице

Детский сад на Пионерской улице в Королеве, который посещают более 100 воспитанников, отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Площадь двухэтажного здания — более 1000 кв. м. Там обновили кровлю и фасад, заменили коммуникации, сантехническое оборудование, провели отделочные работы и модернизировали пищеблок. В учреждении создали шесть групп, обустроили актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Внутри также установили новую мебель, систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. А на прилегающей территории оборудовали 11 игровых площадок и песочницы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.