В Королеве отремонтировали детский сад на Пионерской улице

Площадь двухэтажного здания — более 1000 кв. м. Там обновили кровлю и фасад, заменили коммуникации, сантехническое оборудование, провели отделочные работы и модернизировали пищеблок. В учреждении создали шесть групп, обустроили актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Внутри также установили новую мебель, систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. А на прилегающей территории оборудовали 11 игровых площадок и песочницы.